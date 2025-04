Maidê Mahl fala sobre recuperação pela 1ª vez desde que foi achada ferida

A atriz não detalhou a natureza dos procedimentos, mas a mensagem sugere desafios motores ou de fala. Seus seguidores e colegas de profissão inundaram os comentários com palavras de apoio.

A artista ficou três dias desaparecida em setembro de 2024 antes de ser encontrada desacordada e com ferimentos graves em um hotel no centro de São Paulo. Ela foi vista pela última vez no bairro de Moema, em São Paulo, carregando uma mochila. Três dias depois, em 5 de setembro, foi encontrada inconsciente em um hotel da região central, com lesões severas.

Nativa de Venâncio Aires (RS), a atriz ficou um mês no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e recebeu alta somente em janeiro de 2025. As circunstâncias do ocorrido continuam não divulgadas publicamente.

Maidê ganhou destaque na televisão ao interpretar Elke Maravilha na série "O Rei da TV" (Star+, 2022). Ela também ficou conhecida pela atuação em "Vale dos Esquecidos" (HBO).