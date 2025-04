Thais Carla diz que homens 'têm fetiche' por gordas, mas querem escondido

Thais explicou que determinado dia o menino a beijou, depois quis manter contato, mas desde que fosse escondido. "Um dia nos corredores da escola ele me agarrou e me deu um beijo. O pessoal viu e ele ficou 'o que eu vou fazer?' Eu falei: 'meu filho, quem me beijou foi você'. Ele queria me pegar, mas escondido, porque ele tinha fetiche na gorda. Depois do beijo ele queria continuar me pegando escondido, mandei ele sair. Sou muito bonita para me sujeitar a isso".