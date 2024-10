Queda de 14 metros, fratura no crânio: tudo sobre a morte de Liam Payne

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu nesta quarta-feira (16), aos 31 anos. Ele foi encontrado morto em Buenos Aires, na Argentina.

Tudo que sabemos sobre a morte do cantor

Payne caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, no bairro de Palermo, na capital argentina. Mais cedo, a polícia havia recebido relatos sobre um homem agressivo que poderia estar sob a influência de drogas ou álcool no local. Segundo a imprensa argentina, a suspeita é de que essa pessoa seria o britânico, o que não foi confirmado pela polícia.

Artista sofreu "lesões muito graves", conforme detalhado pelo médico que atendeu a ocorrência. De acordo com Alberto Crescenti, Liam aparentemente sofreu uma fratura "na base do crânio" após despencar de uma altura de aproximadamente 14 metros. Ele "apresentava lesões incompatíveis com a vida e não foi possível reanimá-lo, afirmou o socorrista. Resultado da autópsia com a causa da morte ainda não foi divulgado.