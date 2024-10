Após ser acusado de roubo, Ariosto vai morrer nos braços de Deodora?

Nos próximos capítulos da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Ariosto (Eduardo Moscovis) passa mal e quase morre nos braços de Deodora (Debora Bloch).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que vai acontecer

A confusão vai começar quando Zefa Leonel (Andrea Beltrão) decidir retirar do banco a fortuna que foi investida com a ajuda de Ariosto. "É hora de trazer esse dinheiro de volta. A gente precisa recuperar nosso dinheiro antes que Ariosto coloque as mãos em tudo", diz a mulher.