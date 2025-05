Alexandre e Renata, de Casamento às Cegas, anunciam gravidez

Renata Giaffredo e Alexandre Thomaz, de Casamento às Cegas Brasil, anunciaram que estão esperando o primeiro filho.

O que aconteceu

O casal fez o anúncio nas redes sociais na tarde de hoje (10), durante viagem em Campos do Jordão, São Paulo. "E após 3 meses venho anunciar pra vocês a gravidez da Renata Giaffredo. É galera, pra quem duvidava, será que agora vai acreditar?", disse Alexandre.

Nas imagens, Alexandre aparece beijando a barriga de Renata. "Todos sabem que meu maior sonho sempre foi ser mãe? e hoje com muita alegria e com o coração transbordando de felicidade e amor, compartilho com vocês que esse sonho está se tornando realidade. Um novo amor cresce dentro de mim", escreveu Renata.