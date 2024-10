Fernanda Montenegro faz aniversário e comemora nas redes: '95 primaveras'

A Globo também homenageia os 95 anos da estrela, com a estreia hoje do documentário "Tributo - Fernanda Montenegro". "Fernanda Montenegro abre as portas de sua casa e relembra histórias marcantes - de produções mais modestas à cerimônia do Oscar - na companhia da filha, a atriz Fernanda Torres", descreve a sinopse da obra recém-lançada no streaming.