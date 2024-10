Maníaco do Parque: onde assistir e quando estreia o filme

O maníaco foi reconhecido após tentar convencer uma possível vítima a subir em sua moto. Alguns corpos das vítimas tinham marcas de mordidas nos seios, o que seria uma fixação do serial killer.

Francisco foi preso na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Ele confessou ter assassinado 11 mulheres, porém, respondeu por sete crimes. Foi julgado por homicídio qualificado, estupro, ocultação de cadáver e atentado violento ao pudor.

O homem foi sentenciado a 268 anos de pena. Na época de seu julgamento, um preso não poderia cumprir mais de 30 anos em uma penitenciária. Por isso, há a possibilidade de que possa sair em 2030.

Protagonistas do filme

Quem interpreta o assassino no filme é Silvero Pereira. O ator cearense conta com diversos sucessos no currículo, incluindo o icônico Lunga, de "Bacurau".

Dividindo o protagonismo de "O Maníaco do Parque" está Giovanna Grigio, conhecida por "Chiquititas" e "Rebeldes", que no título interpreta Elena, uma investigadora criada para o filme. No longa, ela é uma espécie de fio condutor do público pela história do assassino.