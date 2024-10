Liam Payne passou longos períodos no hospital e 'morreu' quando bebê

A saúde de Liam, no entanto, foi melhorando conforme ele crescia. E a paixão dele por esportes contribuiu para uma vida mais saudável. No entanto, ele ainda precisava ser cauteloso. "Eu preciso ter cuidado para não beber demais, até mesmo água. E tenho que me manter o mais saudável possível", declarou, ainda para o The Mirror.

Em agosto de 2023, ele cancelou sua apresentação no The Town após ser hospitalizado. Ele teve uma infecção nos rins. "Começamos os ensaios, e fui aconselhado sobre esse não ser o melhor momento para estar na estrada, enquanto me recupero", informou Liam, na época.

Um mês depois, em setembro de 2023, ele foi novamente internado às pressas. Liam sofreu uma infecção renal grave enquanto estava de férias com a namorada Kate Cassidy na Itália.