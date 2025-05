Casamento na pandemia e adoção frustrada: a união de Nakamura e Gui Leonel

Ele me ensinou a ser mais grata e a parar de reclamar da vida. Wallace mudou completamente a minha vida. Carol Nakamura, em entrevista à Quem, em 2020

A apresentadora contou que Wallace não conhecia coisas tidas como comuns. Chuveiro com água quente, escada rolante, etc., eram coisas novas para o menino.

O casamento de Nakamura e Leonel aconteceu em novembro de 2020, durante a pandemia de covid. Para reduzir os riscos de contaminação, a festa teve número reduzido de convidados (20 para cada um dos noivos), uso de máscaras e distanciamento social.

Carol Nakamura e Guilherme Leonel em álbum de casamento Imagem: Reprodução/Instagram/Rafael Leal Andrade

Após cerca de 1 ano e 9 meses vivendo com Nakamura e Gui Leonel, Wallace voltou a morar com a mãe biológica. Na época, o ex-De Férias com o Ex disse que a decisão foi do adolescente, já com 12 anos.