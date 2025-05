Ex-galã da Globo, Leonardo Vieira abre ateliê de cerâmica em Portugal

A decisão de sair do Brasil foi motivada, em parte, por experiências dolorosas. Em 2020, Leonardo Vieira contou ao jornal Extra que um dos motivos que o fez deixar o Brasil foi por ter já ter sofrido ameaça de morte por ser gay. "Em Portugal, a homofobia é bem menor que no Brasil, eu não sofro ameaças de morte por ser eu, como já aconteceu no meu país", disse em entrevista na época.

Intérprete do protagonista José Inocêncio na primeira versão de "Renascer", Leonardo Vieira encerrou sua trajetória na televisão em 2016. Seu último papel foi em "Os Dez Mandamentos", exibida pela Record. Desde então, Leonardo tem se dedicado integralmente à cerâmica, mostrando que a arte continua sendo parte essencial de sua vida, mesmo que de uma nova forma.