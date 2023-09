Liam Payne é hospitalizado após adiar shows na América Latina, diz site

Liam Payne, 30, foi hospitalizado às pressas na Itália, enquanto estava de férias com a namorada Kate Cassidy. O cantor estaria enfrentando uma grave infecção renal.

Por conta do problema de saúde, Liam adiou sua turnê na América Latina, incluindo sua apresentação no The Town, que aconteceu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

De acordo com uma fonte do The Sun, "Liam está mal, mas ele está no melhor lugar que pode estar e, finalmente, os médicos serão capazes de descobrir o que está acontecendo. Naturalmente, ele está arrasado que a viagem dele e de Kate para o lago Como foi arruinada, mas pelo menos ela estava lá para ajudá-lo quando ele adoeceu".