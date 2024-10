Cota de patrocínio do BBB 25 pode custar R$ 124 milhões; veja valores

A Globo apresentou as cotas de patrocínio disponíveis no BBB 25, além de novidades no formato do programa. As informações foram divulgadas pelo Meio & Mensagem, que obteve o plano comercial do reality show. Confira:

Cota Big

A cota Big custa R$ 124.097.814,00 e permite a presença do anunciante em todos os canais e plataformas envolvidos na cobertura e repercussão do reality. Anunciante tem espaços exclusivos como: Plantão BBB, sete entregas com garantia de patrocínio à Prova de Resistência; presença no Globoplay com segmentação para o público-alvo da marca; estudo Brand Lift Study para compreender o impacto das campanhas; e presença em um quadro mensal com creators repercutindo os acontecimentos do reality show.

O cotista ainda estará presente em formatos novos. São eles: programa no Multishow após o Jogo da Discórdia, destaque no TikTok, peças de campanhas estreladas por eliminados, visibilidade na home do Globoplay e chamadas personalizadas no Big Show.