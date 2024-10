A Fazenda: Durante voto de Babi, peões entram em barraco generalizado

"O grupinho era 4 e foi chegando gente porque viu que a gente tinha índole legal, tinha princípios e não combinava que nem eles", defende Babi. "Começou com o Zé, todo mundo foi nele de vocês."

Sacha e Sidney começam uma discussão paralela e o ator de "Os Mutantes" diz que não quer ouvi-lo."Você é mal intencionado, dúbio e problemático. Quem tem problema mental é você", revida o galã de "Malhação".

Luana continua rebatendo as falas Babi e Zé Love a defende: "Você jogou no grupo até hoje e hoje você ter fala de que grupo é ruim? Fala 'nós combinamos mesmo'. Ela não tem coragem de falar."

Sidney continua: "Saiu do grupo depois do negócio do Sacha com Larissa, porque até então ela era, sim".

Luana se exalta e levanta para rebater os peões. "Eu acho certíssimo vocês combinarem! Eu perguntei se era assim até o final. Vamos conversar, seu Sidney."

Depois de uma intervenção de Galisteu, Babi dá seu voto em Suelen. "Suê, aceito suas desculpas e agradeço pela primeira vez pedir desculpas pra alguém aqui."