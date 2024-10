The Mission faz show trevoso para multidão de góticos saudosos

O frio que rapidamente se abateu sobre São Paulo no final de tarde do último domingo (13) foi o parceiro ideal para os ingleses do The Mission —que retornaram ao Brasil para uma apresentação na medida certa para uma pequena, porém empolgada, multidão de góticos e saudosos dos anos 1980 no intimista Carioca Club. O clima acabou ficando soturno na medida certa, o que não tirou uma boa dose de amplos sorrisos no rosto de um público essencialmente acima dos 30/40 anos.

A abertura ficou a cargo dos americanos do Christian Death, grupo formado pelo lendário Rozz Williams, figura mítica da cena gótica que faleceu em 2022. Tal qual o Mission, veteranos e igualmente vítimas de um sem-número de mudanças de formação do final dos anos 1980 até aqui. Com o palco montado para lembrar praticamente um final de tarde fúnebre no cemitério, com direito a até flores nos pedestais dos microfones, eles desfilaram o seu som mais pesado, de guitarras ácidas entre o punk e o metal, tentando aquecer a audiência ansiosa pela atração principal. Não foi tarefa fácil.

Além de clássicos das trevas como "Romeo's Distress" e "Cavity - First Communion", todas com afiadas e diretas críticas à religião, Christian Death encontrou o seu espaço principalmente na empolgante performance de palco da holandesa Maitri Nicolai —que às vezes assume o baixo e, em outras, canta e rouba a cena do atual líder do quarteto, o vocalista Valor Kand, entre movimentações hipnotizantes e bruxescas, brilhando como uma espécie de versão dark de Florence Welch na ótima "Beautiful".