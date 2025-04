Paulistano Yago Oproprio forma coro com cariocas no Queremos! Festival

Com a missão de animar o público antes de Liniker apresentar o repertório de um dos melhores álbuns de 2024, Yago Oproprio deu conta do recado no palco do Queremos! Festival, na noite deste sábado (12), no Rio de Janeiro.

Nascido na zona leste de São Paulo, o cantor parecia em casa e fez um grande coro na Marina da Gloria. O artista lançou seu primeiro álbum, "Oproprio", em junho do ano passado, mas já figurava entre os mais ouvidos nas plataformas antes mesmo da estreia.

"É que estou no Rio, muita gente não conhece meu trabalho, então fico um pouco nervoso", brincou o artista, após se perder no que ia dizer antes de o amigo Rô Rosa entrar no palco.