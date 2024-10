Fernanda Montenegro recorda casamento de 55 anos: Profundo pacto de existir

Fernanda Montenegro, 95, abriu o coração sobre a saudade do marido, o também ator Fernando Torres, falecido em 2008. Os dois foram casados por 55 anos.

O que aconteceu

A atriz admitiu que o apoio de Fernando fez toda a diferença e afirmou ser grata a ele por tanto tempo de união. "Sem Fernando, a minha vida não se cumpriria. Do nosso mais profundo pacto de existir, vieram dois filhos maravilhosos [a atriz Fernanda Torres, 59, e o diretor Cláudio Torres, 62], que são duas referências dentro do nosso processo artístico. Então tenho que agradecer, Fernando, a você", declarou, emocionada, ao documentário "Tributo - Fernanda Montenegro", que estreia na próxima quarta-feira (16) no Globoplay. As declarações foram reproduzidas pelo portal Gshow.

Ela recordou a relação de cumplicidade e parceria, pessoal e profissional, que mantiveram ao longo de todo o casamento. "O acaso fez com que a gente se olhasse, se quisesse e nos fechamos pela vida afora. Foram 60 anos de trabalho... Tínhamos uma vocação inarredável, mas fomos nos suportando, nos salvando e nos amando. Eu tive nele não um concorrente destrutivo. Tive nele um ajutório. Antes do trabalho, foi uma identificação celular."