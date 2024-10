Raquel Brito dá entrevista após deixar A Fazenda: 'Ia morrer na prova'

Raquel Brito concedeu sua primeira entrevista, ainda no hospital, sobre sua saída de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Raquel estava "ótima" antes de ter uma crise de miocardite aguda no reality, contou a ex-peoa em entrevista ao Domingo Espetacular. "Estava normal. Quando comecei a prova, senti a dor vindo aos poucos na região do peito", disse. "Tive muita falta de ar, dor no peito, dor de cabeça e no corpo. A sensação que tinha é que ia morrer no campo de prova".

A peoa passou mal durante uma prova do reality no último dia 6, e foi socorrida pela produção. A partir daí, já não voltou para a sede da Fazenda.