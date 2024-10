Na Hora do Faro, Cauê retoma apelido para Zé Love: 'Chicken Little'

Cauê Fantin, terceiro eliminado de A Fazenda (Record), participou da dinâmica de plaquinhas do programa Hora do Faro. O show foi comandado essa semana por Adriane Galisteu devido à um procedimento cirúrgico de um tumor que Vera Viel, esposa do apresentador, passou na sexta-feira (11).

O que aconteceu

No programa "Hora do Faro", Cauê não poupou críticas à Zé Love: joga sujo, agressivo, sem noção, mau-caráter, cruel, insuportável, chato, ranzinza e Chicken Little. "Para mim, dentro do jogo, Cauê não veio para jogar nem somar. Ele era a maior planta da casa, não tenho dúvida disso", respondeu o ex-jogador.

Zaac recebeu plaquinhas parecidas com a do aliado: joga sujo, manipulável e tanto faz. Ao saber das definições atribuídas, o cantor disparou: "Ela está no lugar onde deveria agora".