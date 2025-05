Tirullipa divulga número de Wesley Safadão após brincadeira com cocô

Tirullipa divulgou o número do telefone pessoal de Wesley Safadão.

O que aconteceu

Tudo começou com uma série de provocações feitas pelo próprio cantor. Wesley Safadão tentou sabotar uma transmissão ao vivo feita por Tirullipa. Incomodado com a bagunça, o cantor soltou bombinhas, enviou um paredão de som para atrapalhar a transmissão e jogou cocô de cavalo nos convidados.

Irritado com as pegadinhas do amigo, Tirullipa revelou ao vivo o número de Safadão. Logo após a divulgação, o cantor começou a receber ligações e mensagens sem parar.