Flora e Vanessa se desentendem por camas da baia: 'Você bateu o sino'

Ao perderem a Prova de Fogo de A Fazenda (Record), Júlia, Flora e Sacha foram direto para a baia e puxaram Vanessa para a berlinda.

O que aconteceu

Ao chegar na Baia, Flora pediu para a Vanessa sair de uma das camas do beliche: "Nêssa, amor, pode vazar. Eu e Júlia já tínhamos combinado de dormir ai". A filha de Arlindo Cruz explica que fez um combinado com Simoura para que elas dormissem no beliche.

Vanessa questiona quando foi feito o combinado e Flora responde que foi enquanto a ex-Casamento às Cegas havia batido o sino para desistir do programa e estava conversando com a produção do reality. "Não, senhora, eu cheguei primeiro", respondeu Nêssa.