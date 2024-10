Show do Bruno Mars tem briga na arquibancada: 'Cadê a segurança?'

Uma briga generalizada tomou conta das arquibancadas do show do Bruno Mars, em São Paulo. Vídeos que mostram a discussão circulam nas redes sociais desde ontem à noite.

O pau quebrando no show do Bruno Mars por causa de lugar na arquibancada. pic.twitter.com/CBNNYWhMxN -- felipe (@stateoffelipe) October 13, 2024

O que aconteceu

A briga teria começado após uma pessoa atrapalhar a visão da plateia. Segundo um relato no X, uma pessoa chegou próximo do horário do show e decidiu ficar na escada, ao invés de ocupar um dos assentos vagos. A posição do fã irritou o restante da plateia, já que atrapalhava a visão e a passagem dos demais. Um homem teria jogado água no fã atrasado, que se revoltou e foi tirar satisfação, iniciando uma briga física. O show ainda não tinha começado, segundo os usuários do X.