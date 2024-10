Bolo de Bruno Mars veio de Pirituba e quase foi transportado de avião

A história com Bruno Mars começou em João Pessoa na semana passada. A cabeleireira Stphanny Lima decidiu fazer seu aniversário com o tema Bruno Mars, já que em entrevista ao "Fantástico" o cantor havia dito que queria comemorar seus 39 anos de um jeito bem brasileiro. Ela postou um reels sobre a festa, dando destaque ao bolo feito por uma confeiteira paraibana: Dani, da Drisa Confeitaria.

O vídeo chegou em Daniel Ramos, fotógrafo de Bruno Mars. Foi ele quem entrou em contato com Dani no sábado pedindo um bolo igual, sem saber que ela mora em outro estado. "A Dani até cogitou pegar um avião e trazer a São Paulo, mas ficou com medo de atrasar e não dar tempo", conta Milene em entrevista a Splash.

Quando recebeu a indicação da amiga, Milene topou na hora, mas ficou desconfiada. Ela logo ligou o modo CSI: "A gente deu uma checada se o perfil do Daniel era real, olhamos o número de seguidores, posts e desde quando ele estava no Instagram, além de confirmar a ligação dele com o Bruno".

O fotógrafo deixou que Milene escolhesse o sabor do bolo. A confeiteira conta que ele só foi exigente sobre o horário, perguntou se ficaria igual ao bolo de Dani e pediu que elas mantivessem segredo porque era tudo uma surpresa para Bruno. Ela escolheu um sabor bem brasileiro: brigadeiro com massa branca.