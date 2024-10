Mari Palma dá detalhes de encontro com Bruno Mars: 'Passada com a simpatia'

Mari Palma, 35, detalhou como foi seu encontro com Bruno Mars, 39, em São Paulo.

O que aconteceu

Em vídeo postado em seu canal no YouTube, a jornalista contou a experiência de encontrar o cantor nos bastidores. Ela também comentou sobre a aparência do artista.

A apresentadora disse que o encontro durou um minuto e que quase dançou com Bruno Mars. "Ele estava meio cantando na hora em que cheguei. Ele me deu a mão e me virou, deu uma volta comigo como se estivesse dançando. Ele falou: 'Nice to meet you' ('Prazer em conhecê-la', em tradução livre), e falei: 'Nice to meet you'. A gente tirou a foto, e ele falou: 'Have fun' ['Divirta-se', em português]. Posso dizer que Bruno Mars já me tirou para dar uma volta de dança."