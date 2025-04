Larissa Manoela consegue anular contrato vitalício dos pais na Justiça

Larissa Manoela conseguiu na Justiça do Rio de Janeiro o encerramento do contrato vitalício feito por seus pais com gravadora Deck. A informação foi publicada pela coluna de Alcelmo Gois, no jornal O Globo, e confirmada por Splash.

O que aconteceu

Decisão foi publicada pelo TJRJ (Tribunal de Justicia do Rio de Janeiro) na última terça (15) com assinatura eletrônica do juiz Mario Cunha Olinto Filho. Caso estava na primeira instância e pode ter recurso.

Sentença do juiz considerou legítima a manifestação da artista e contrato foi extinto por resilição — e não por rescisão —, ou seja, em acordo das partes de forma bilateral ou unilateral. Desde maio de 2024 Larissa Manoela buscava anular o contrato vitalício firmado pelos pais em 2012, quando ela tinha 11 anos, com a empresa Deck Produções Artísticas LTDA.