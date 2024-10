'Não estou bem', diz filha de Paulo Cupertino após julgamento dissolvido

Isabela Tibcherani, filha de Paulo Cupertino, expôs sua frustração após o julgamento de seu pai ser anulado.

O que aconteceu

Isabela, que depôs contra o pai, fez um desabafo após seus relatos serem anulados. Ela e a mãe, Vanessa Tibcherani, apontaram Cupertino como único responsável pelo assassinato do ex-ator de "Chiquititas" Rafael Miguel, ex-namorado de Isabela, e dos pais dele. "Amigos, colegas e conhecidos que me encaminharam mensagens, eu não estou bem", começou, em desabafo publicado nas redes sociais.

"Foi um dia absurdamente estressante", continuou Isabela. "Cheguei no ápice do desconforto, da ansiedade. Preciso de um tempo em silêncio pra assimilar tudo. Agradeço todas as mensagens de carinho e quero muito poder falar disso com calma com vocês em outro momento".