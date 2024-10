Cupertino 'demite' advogado, e julgamento por morte de ator é dissolvido

Lopes também negou que a destituição tenha sido estratégia da defesa e que a decisão foi tomada exclusivamente pelo réu. "A tática deste defensor era vir fazer o julgamento com respeito à coletividade, com respeito à imprensa, ao Ministério Público e, principalmente, ao poder judiciário", disse. "Se ele [Paulo] entender que é uma estratégia, é uma estratégia desfavorável a ele".

O que disseram Vanessa e Isabela?

Vanessa Tibcherani foi a primeira a depor, nesta quinta, e relatou ter sofrido "inúmeras agressões" cometidas por Paulo ao longo de 22 anos de relacionamento. Ela disse que chegou a registrar boletins de ocorrência, mas não seguiu com as investigações porque foi ameaçada por ele.

Questionada pela promotoria, ela confirmou que já foi ameaçada por Paulo com uso de arma. Vanessa apontou que o réu também citou familiares em diferentes ameaças.

Depois, veio o depoimento de Isabela, que namorava Rafael Miguel na época do crime. Ela contou que presenciou as agressões do pai contra a mãe e que também foi alvo dele: "Ele já quebrou um prato na minha cabeça. Também tentou me sufocar com um pano de prato."

Brigas foram constantes após Paulo descobrir namoro entre Rafael e Isabela: "Apenas minha melhor amiga poderia me visitar. Eu não podia sair de casa", disse a filha do réu.