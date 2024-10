Leonardo: como é a fazenda Talismã, de onde trabalhadores foram resgatados

O cantor Leonardo, 61, foi incluído na "lista suja" do trabalho escravo nesta segunda-feira (7), após uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) encontrar seis pessoas em condições degradantes na Fazenda Talismã, em Goiás. O cantor é dono da propriedade há mais de 20 anos.

Como é a fazenda?

Avaliada em R$ 60 milhões, o local tem mais de mil hectares e fica em Jussara, região noroeste de Goiás. Para efeitos de comparação, um hectare tem o tamanho aproximado de um campo de futebol.

A pecuária bovina é a principal atividade. A fazenda abriga mais de 5.000 cabeças de gado.