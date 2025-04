Cissa Guimarães relembra morte do filho: 'nunca mais serei 100% feliz'

A atriz também refletiu sobre o quanto a convivência com o jovem influenciou sua forma de sentir e se relacionar com o mundo. "Meu filho me ensinou muito durante a vida dele e ainda me ensina. Todos os dias agradeço a ele a pessoa que eu sou."

No encerramento, ela afirmou que não enxerga a experiência como uma perda. "Não perdi nada, eu só ganhei. Ganhei 18 anos do maior amor do mundo."