Raça Negra exalta Bruno Mars após 'Cheia de Manias' em show: 'Pega seu CPF'

Na madrugada deste sábado (5), o perfil do grupo Raça Negra exaltou o show de Bruno Mars no estádio do MorumBIS, em São Paulo, após homenagem.

O que aconteceu

O tecladista da banda de Mars tocou o hit "Cheia de Manias" no piano. O momento foi compartilhado nas redes sociais de Raça Negra.

O grupo exaltou a apresentação de Bruno Mars: "E a galera vibra! Cheia de Manias no show do talentoso Bruno Mars! Aqui é o Brasil".