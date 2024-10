Gusttavo Lima volta ao Brasil para shows em meio a investigação: 'Saudade'

Agenda de shows

Gusttavo Lima tem mais duas apresentações no Paraná neste fim de semana: hoje, em Maringá e, amanhã, em Foz do Iguaçu. Na próxima sexta (11) ele ainda se apresenta em Brasília (DF) em evento corporativo.

Aa apresentações do Buteco Festival no Brasil e nos Estados Unidos estão confirmadas. Gusttavo Lima se apresenta em Brasília no sábado dia 12, depois volta para os Estados Unidos onde faz shows em Miami (Flórida/EUA) no dia 19 e em Boston (Massachussets/EUA).

A agenda de outubro contaria com show na cidade de Petrolândia (PE) na última quarta-feira (2). Conforme noticiou a Folha, a apresentação contratada pela prefeitura foi fechada no valor de R$ 1,1 milhão e faria parte das festividades de São Francisco de Assis.

A assessoria de Gusttavo Lima informou que o show foi cancelado em comum acordo com a prefeitura e que o evento deve ser remarcado em outra oportunidade. "Desde já agradecemos a compreensão e o carinho de todos os fãs do estado do Pernambuco", finaliza a nota.