Mesmo sem apresentar show inédito no MorumBis, Bruno Mars vale o repeteco

Bruno Mars passa, então, a seguir um script mais ou menos conhecido. Em "Calling All My Lovelies/Wake Up in the Sky", o artista faz a performance do telefone, em que ele fala o já esperado "Eu quero você, gatinha", com entonação de conquistador. Aliás, ele surpreendeu fazendo uma palhinha de "Gorilla" em "Calling All My Lovelies". Seus fãs sempre pedem para ele incluir "Gorilla" e "The Lazy Song" em seus shows, mas as duas canções seguem fora do repertório.

Tem também as danças mais sensuais em "That's What I Like" e "Please Me". E o momento piano, que Mars elegeu como sua preferida durante o show, além de reunir no pot-pourri os antigos hits "Fuck You", "Young, Wild & Free", "Grenade", "Nothin' On You", "Talking to the Moon" e "Leave the Door Open", ganha um reforço: a nova canção "Die With a Smile", feita em parceria com Lady Gaga.

"Versace On The Floor", "It Will Rain", "Marry You", "Runaway Baby" e a sofrência romântica "When I Was Your Man" também estão mantidas no setlist. E a dupla de sucessos "Locked Out of Heaven" e "Just The Way You Are" encaminham a apresentação para o final. O show se encerra, em alta voltagem, assim como começou, com "Uptown Funk".

Bruno Mars durante show no MorumBis na noite de sexta (4) Imagem: Brazil News

Mesmo não sendo um show inédito, Bruno Mars vale o repeteco: é um cantor, compositor e músico completo, que toca vários instrumentos, faz coreografias e exibe uma qualidade técnica vocal que o faz alcançar notas altíssimas. Responsável por dar uma roupagem contemporânea ao soul, ao funk e ao R&B, se tornou uma das maiores estrelas pop do século 21. Para além de ser um artista a serviço da música, ele também é um entertainer talentoso.

Mars conquistou a audiência do Brasil das mais diversas faixas etárias, inclusive crianças e adolescentes, que também fizeram parte da plateia do primeiro show do Morumbis. Se a vida amorosa de Bruno Mars é atualmente um mistério, uma coisa é certa: ele está em um relacionamento sério com o público brasileiro.