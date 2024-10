Ex-membro do NCT 127, Taeil é indiciado por estupro coletivo

Entenda o caso

Taeil era o integrante mais velho do Universo NCT e conhecido pela voz impressionante e por ser mais low-profile, quieto, introvertido. Assim que a SM divulgou a saída dele do grupo, a atitude chamou atenção pela rapidez com que a empresa agiu, considerando seu histórico não muito positivo em arrastar casos polêmicos com outros idols.

Essa rapidez em retirar Taeil do grupo, fez com que os fãs percebessem a gravidade do caso, antes mesmo de ele ser exposto com mais clareza. Histórias começaram a surgir e alimentar o caso, com fãs queimando photocards do cantor e extremamente desapontadas com o envolvimento dele em um crime sexual.

Fatos vs fake news

Assim que a carta da SM saiu, houve uma mobilização generalizada para entender o que, de fato, estava acontecendo. Infelizmente, sem fontes oficiais, o X (o ainda falecido ex-Twitter, por aqui), propaga um número enorme de desinformações. As únicas fontes oficiais até agora foram a própria polícia de Bangbae e o canal sul-coreano de TV, Chosun.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.