K-pop: Lisa e Woosung lançam músicas; Yuta vira roqueiro em seu debut solo

Mais uma sexta e com ela o nosso já tradicional giro de notícias com o que rolou de mais importante no Universo K-pop. Siga nosso canal no whatsapp para ficar sempre por dentro de tudo, e nossa newsletter semanal sobre música, dramas e lançamentos.

Lisa apresentou sua nova música no Global Citizen Festival. Intitulada "Moonlit Floor", a canção contém sample do hit dos anos 1990 "Kiss Me", da banda Sixpence None The Richer. Veja aqui: