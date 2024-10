Mariana Kupfer relembra Casa dos Artistas: 'Internet era discada'

Ela avalia que, se há 20 anos já era difícil a exposição, hoje ela imagina que deve ser ainda mais impactante e é necessário preparar-se emocionalmente para encarar um reality, muito mais do que o físico. "Eu vejo que vai até a final quem preparou o emocional, porque não há peso, etnia, raça que supere isso."

Chico relembra que a edição que Kupfer participou da Casa dos Artistas fez história na televisão brasileira, inclusive sua música lançada no programa foi um grande sucesso. "A gente bateu o Jornal Nacional. A minha música ficou em 1º lugar, depois eu saí e o Gugu me chamou, gravei CD", continua a apresentadora.

Eu vivi ali 70 dias, posso falar que nada do que você planeja vai acontecer. O Silvio Santos era muito doido, ele mudava as regras enquanto o jogo estava andando. Ele botou a Joana e o Vitor Belfort. 'Ah, não está dando audiência, vamos colocar outros cavalos na corrida'.

Para ela, os participantes de realities, hoje, já entram no confinamento com uma "fórmula de bolo", sabendo o que é necessário para ganhar, o que o público espera e afins. Apesar de ser uma consumidora do formato, ela diz que não voltaria para um confinamento, a não ser que fosse no posto de apresentadora.

Hoje, aos 50 anos, mãe solo de uma adolescente, acho que seria muita exposição para minha filha. Com isso de Instagram, as pessoas de fora viram CSI de quem entrou, você devassa a vida do participante até se o vô ficou devendo no Serasa. Vou te falar que é para os fortes, precisa estar com as faculdades mentais em dia.

"Eu fico muito melhor atualmente no meu programa de maternidade, mesmo que as mães venham falar de coisas difíceis", continua. Mariana estreou o videocast "AMAR" no Universa, do UOL, em que conversará com convidadas toda semana.