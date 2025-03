Chico Barney: O melhor para o Brasil é Eva ser eliminada do BBB 25!

Por quê? A Renata acabou de ganhar um prêmio do público. Acabou de receber todas as dicas do mundo, e aí eu acho que tem uma questão de como elas leram essas dicas, que eu entendo o raciocínio, mas eu discordo da interpretação de dados, que é o maior mal do mundo hoje em dia, que é como você interpreta aquilo.

O comentarista do UOL seguiu sua análise sobre as emparedadas do BBB 25, afirmando que se Aline fosse indicada para sair, seria uma emoção maior ao público.

O grupo da Renata, acho que receberam uma mensagem muito clara: a Gracyanne e a Dani são duas plantas, a Gracyanne além de planta é traíra, e a Aline está crescendo, porque ela está se jogando, a gente não gosta dela, mas tem que tomar cuidado.

Na minha leitura, se eles tivessem votado na Aline, é a emoção que o público quer. Sabe por quê? Porque as principais plaquinhas lá e a principal mensagem do público é, esta porra está flopada. Queremos sentir emoções. E eu acho, inclusive, que um paredão Eva e Aline, a Eva ganharia mais fácil do que eles.

