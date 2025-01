Por que Vitória Strada é uma das maiores (e melhores!) surpresas do BBB 25

Acho que ela tá sendo bem inteligente e estrategista. E eu consigo ver a estratégia, por isso que eu falo que o jogo em dupla foi bom. Porque eles têm essa possibilidade de falar mais sobre o que eles estão pensando. Antes, a única opção era no confessionário, agora eles têm a dupla ali.

E ela fala muito de jogo com o Mateus, e quando tá com o grupo, parece que ela está mais indo na onda da galera, querendo a curtição. Mas quando ela vai pro Mateus, ela fala, 'olha, eu não gostei que você comentou tal coisa em grupo, não era pra você demonstrar quem são as nossas prioridades'.

Percebi também que depois daquela dinâmica, ela e o Mateus passaram a circular mais pela casa, conhecer mais as pessoas, teve esse comentário sobre o Diogo e a Vilma, então acho que ela está ligada, sim, e é uma dupla, sim, que promete. Tanto entre eles, com os atritos, como com a casa.

Bárbara Saryne

Saryne destacou ainda outra questão que comprova que Vitória Strada está realmente focada no jogo e pode ser uma das grandes surpresas do BBB 25.

Uma coisa que mostra mesmo que ela tá pro jogo, é que pra mim ela é uma das poucas que está incomodada com a situação do ovo com a Gracyanne. Ela não falou ainda, mas isso aqui é uma observação das expressões. Ela olha a Gracyanne na cozinha e tal, e ontem teve uma conversa na área externa, em que eles falaram sobre os ovos, ela ficou fazendo assim, é realmente, não dá pra ela comer todos.