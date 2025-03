Renata ignorou o que o Brasil pediu? Chico Barney e Saryne discordam!

No Central Splash da manhã desta segunda-feira (17) no Canal UOL, os comentaristas Chico Barney e Bárbara Saryne discordaram sobre a decisão de Renata no Big Brother Brasil 25, que teria ignorado o pedido do público.

Do ponto de vista de resultado final, a estratégia, o que motivou, beleza, mas o que fica de resultado é assim, eles têm prioridades de ódio na escala do ranço e votaram em outras pessoas, porque imaginam, com as informações que tiveram de fora, que seria mais estratégico colocar outra pessoa, só que isso vai contra também um direcional do público que diz, nós queremos comprometimento, nós queremos ver sangue.