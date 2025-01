'Pare de cantar': fã faz apelo a Mateus Pires antes de ida ao BBB 25

Muitos fãs compareceram na porta do hotel Hilton, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde estavam confinados os participantes do BBB 25, e o colunista do UOL Lucas Pasin trouxe informações e mostrou o clima do público na edição do Central Splash desta segunda-feira (13).

Pasin entrevistou Kauã, fã do reality que aguardava as saídas dos participantes do hotel, falou sobre sua expectativa e deu até conselhos para Mateus Pires, a dupla da atriz Vitória Strada.