Chico Barney: Vitória Strada vive personagem e tem mau começo no BBB 25

O colunista do UOL falou também sobre a dupla de Strada, seu amigo Mateus Pires, dizendo que espera que o participante não seja apenas um 'segurador de bolsa' da atriz.

Ela é a protagonista e ele é o coadjuvante da Vitória Strada. Essa é a impressão que eu tenho e acho que isso é problemático.

Eu espero que ele não se coloque em uma posição confortável de 'segurador de bolsa', como o Buda foi no BBB 24.

Chico Barney

Vitória Strada entrou no BBB 25 com Mateus Pires após seu namorado, o também ator Daniel Rocha, recusar o convite para participar do reality show global.

"Eu já recebi convite, já disse não. Desta vez, queriam que eu entrasse com a Vitória, e a minha resposta [também] foi não. Gosto de ser uma pessoa misteriosa. No momento, é assim que penso minha carreira", falou Daniel em entrevista ao jornal O Globo.

