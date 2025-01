Chico: Por que os gêmeos João e João merecem ser os primeiros eliminados

O colunista do UOL Chico Barney já escolheu quem seria sua primeira dupla eliminada do BBB 25, os gêmeos João e João, e explicou no Central Splash desta quarta-feira (15) porque tiraria os participantes do reality show.

Eu tenho achado os dois 'Joões', se tivesse a oportunidade de escolher quem seria a primeira dupla eliminada, eu escolheria eles. Por quê? Eu acho que eles têm o potencial de ganhar uma força muito grande e muito rápida aqui fora, mas eu acho eles muito truculentos.