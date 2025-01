Chico Barney explica previsão sobre Gracyanne ser campeã do BBB 25

A gente não tem uma Gracyanne Barbosa cancelada, mesmo com imbróglios, com fofocas, com isso, com aquilo, ela é uma pessoa que sempre se manteve bem na mídia, e sem deixar de render histórias interessantes.

O colunista seguiu sua análise sobre o favoritismo de Gracyanne no BBB, mas disse que a participante precisa virar a chave na questão do ovo.

Eu acho que o Brasil vai se interessar muito pelo que a Gracyanne tem para oferecer lá dentro, mas ela precisa virar a chave do ovo rápido, que acho que isso aí já, já ninguém aguenta mais.

Mas eu tenho a impressão que ela, uma advogada, empresária, que é musa fitness, que ela virou sinônimo de uma categoria, da categoria mais popular do Brasil hoje de consumo de conteúdo, não só de esporte, mas de consumo de conteúdo, que é esse universo da maromba, da musculação.

Então eu acho que ela vai saber usar todos os seus aprendizados de conteúdo e de relação com a mídia para bombar, para bombar.

Pior audiência da história do BBB? Não é bem assim...

O BBB 25 teve sua pior audiência de estreia da história do reality show, com 18 pontos, segundo dados do Ibope, mas os baixos números não tratam especificamente sobre o programa da TV Globo, analisou o colunista Chico Barney na edição desta terça-feira (14) do Central Splash.