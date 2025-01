Bárbara Saryne: Daniele Hypólito odeia reality show em geral

Bárbara analisou também o contraponto entre Daniele e seu irmão, Diego Hypólito, dentro do programa, já que ele parece mais disposto a causar dentro do BBB 25.

Ontem eu vi um momento do Diego Hypólito soltando uma fake news na casa, falando, gente, Ana Maria Braga apareceu aqui, mandou beijinhos, já são 4 da tarde, e ainda era mais cedo. Então ele está disposto a causar. Ninguém comprou a fake news que ele soltou, mas ele está disposto a fazer o jogo acontecer e a Daniele não vai conseguir pará-lo, vai virar só meme, vai ser só uma gracinha.

E é bom também, tá? Olha, por mais que eu não defenda as plantas, é bom quando tem esse contraponto. Pessoas que causam, pessoas que querem segurar mais a onda, sabe? Acho que é importante ter essa mistura na casa.

Bárbara Saryne

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas