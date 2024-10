Cid Moreira é velado no Rio de Janeiro nesta sexta-feira

O corpo de Cid Moreira já chegou no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, onde acontece o velório do apresentador.

O que aconteceu

Corpo de Cid Moreira chegou na sede do governo do estado do Rio de Janeiro às 7h50. Ao chegar no Palácio Guanabara, o corpo foi levado pela Guarda de Honra da 1ª CPM, a companhia da Polícia Militar que faz a segurança da sede do governo, ao salão nobre do espaço.

Familiares e amigos prestam últimas homenagens em cerimônia no Salão Nobre até as 10h. Entre 10h e 13h, fãs do primeiro apresentador do Jornal Nacional também poderão prestar condolências em cerimônia aberta.