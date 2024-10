Cid Moreira leu ao vivo no JN ataques à Globo e a Roberto Marinho

Direito de resposta havia sido escrito dois anos antes da leitura ao vivo e não sofreu atualização no período. O político dizia não reconhecer a Globo com uma "autoridade em matéria de liberdade de imprensa" e que a empresa sustentou "longa e cordial conivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país."

O Brizola, que teve direito de resposta. O que era contra (o que a emissora defendia). Eu não dava vida, falava monocordicamente [de forma monótona], sem enfatizar nada. Cid Moreira, em entrevista ao jornal O Globo

Texto foi lido após longa batalha judicial. A emissora chegou a recorrer ao STJ (Superior Tribunal de Justiça), mas perdeu.

Comunicador apresentou o Jornal Nacional durante 26 anos. A estreia foi em 1969, ao lado de Hilton Gomes, com quem dividiu a bancada por dois anos. A parceria mais lembrada, entretanto, é com Sérgio Chapelin, com quem trabalhou por mais de uma década.

O Jornal Nacional passou por uma reformulação, e Cid Moreira foi substituído, em 1996, por William Bonner e Lilian Witte Fibe. O locutor também integrou a equipe Fantástico.

Morre Cid Moreira