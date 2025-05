Justin Bieber desmente rumores e diz que não foi vítima de P. Diddy

Justin Bieber, 31, se pronunciou sobre os rumores de que teria sido vítima de abuso sexual de Sean Diddy Combs, o P. Diddy.

O que aconteceu

Por meio de um porta-voz, Justin finalmente se pronunciou e disse que não foi vítima do rapper. "Embora Justin não esteja entre as vítimas de Sean Combs, há indivíduos que foram genuinamente prejudicados por ele. Desviar o foco dessa realidade prejudica a justiça que essas vítimas merecem", declarou o porta-voz do cantor em um comunicado ao TMZ.

Diddy foi acusado por uma série de crimes de violência sexual. Atualmente, o rapper encontra-se preso e em julgamento. Se condenado, ele pode enfrentar penas severas, incluindo prisão perpétua.