Viúva de Cid Moreira chora e narra últimos momentos em velório no Rio

Eu soltei a mão dele um pouquinho, [...] fui lavar o rosto pra acordar. Eu virei pra lavar a mão, pra ir no banheiro, e ele foi. Foi embora. Fátima Sampaio

Fátima elogiou o marido e lamentou sua partida. "Ele não era santo, era um homem como nós, como vocês. Tinha suas belezas, suas contradições, mas era uma pessoa correta, pagava seus impostos, gostava demais de gente que trabalha, que faz o trabalho com perfeição, como ele gosta. Ele era bom no que fazia, com aquela voz impossível. Vocês tinham o boa noite dele e agora eu fiquei sem o meu todo dia."

Ela ressaltou que o corpo será levado a Taubaté, no interior de São Paulo, a pedido do locutor. "Eu vou sair daqui, vou pra Taubaté entregar ele para a família dele lá. Neto, filha, irmã. Depois, eu vou fazer meu ritual profundo de me guardar no luto, porque não é fácil."

A viúva recebeu as condolências de amigos, incluindo Fátima Bernardes, uma das primeiras a chegar ao velório no Palácio Guanabara. As duas se abraçaram em momento emocionante.

Cid Moreira é velado no Rio

Corpo de Cid Moreira chegou na sede do governo do estado do Rio de Janeiro às 7h50. Ao chegar no Palácio Guanabara, o corpo foi levado pela Guarda de Honra da 1ª CPM, a companhia da Polícia Militar que faz a segurança da sede do governo, ao salão nobre do espaço.