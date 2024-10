'Inventei muita coisa': o dia em que Cid Moreira quebrou protocolo no JN

Apresentar o Jornal Nacional por 26 anos rendeu muitas memórias a Cid Moreira, jornalista que morreu aos 97 anos nesta quinta-feira (3). Dentre elas, a vez que ele surpreendeu o público ao se levantar da bancada e sussurrar parte de um poema.

O que aconteceu

Em entrevista a Splash, ele lembrou da vez que surpreendeu público ao se levantar da bancada e sussurrar trecho de poema de Drummond de Andrade. Papo aconteceu em 2022 na casa do locutor em Petrópolis, na região serrana do Rio, onde viveu por mais de 20 anos.