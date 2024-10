Por que Silvio Santos já apontou uma arma para Cid Moreira?

Cid Moreira já se viu com uma arma apontada - e do outro lado do cano estava ninguém menos que Silvio Santos. Mas qual o contexto dessa imagem?

Esta imagem foi uma das relíquias expostas em uma exposição sobre a carreira de Silvio no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo, em 2016. Na ocasião, ela estava no ambiente dedicado ao Troféu Imprensa.

Mas por que Silvio apontaria um revólver para o então apresentador do "Jornal Nacional"?