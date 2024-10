Erik Marmo e Malvino Salvador ficam pelados juntos em cena de 'Alma Gêmea'

Eles tiraram toda a roupa e entraram pelados na água. Carlito (Renan Ribeiro) pega a roupa dos irmãos e taca na água, que foram levadas pela correnteza.

Hélio e Vitório ficam sem nada para se cobrir. Eles aparecem totalmente pelados, cobrindo apenas as partes íntimas com as mãos.

Nas redes sociais, os telespectadores se divertiram com o momento. "Sobrou até para o coitado do Hélio", brincou um internauta. "Esse Carlito é um tinhoso em formato de criança", se divertiu outro.

Alguns internautas gostaram de ver os dois atores sem roupa. "Que delícia esse piquenique servindo Hélio e Vitório bem suculentos", escreveu um usuário do Bluesky. "Malvino Salvador servindo aquilo e ele tem de melhor seu corpo gostoso", afirmou outra.

Vitório (Malvino Salvador) tira a roupa em 'Alma Gêmea' Imagem: Reprodução/Globo