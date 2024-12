Parentes, atores de 'Alma Gêmea' morreram com dois meses de diferença

Em 2016, Jorge Fernando foi internado com pancreatite e dias depois sofreu um AVC. Após cirurgia, recebeu alta e passou a ter acompanhamento médico recorrente por conta das sequelas.

Em 2019, o diretor e ator foi levado às pressas para o hospital após se sentir mal. Jorge Fernando teve uma parada cardíaca e morreu durante sua internação, aos 64 anos de idade.

Hilda Rebello apareceu no velório do filho visivelmente abalada. Ela foi amparada por amigos e familiares e começou a enfrentar dias difíceis, uma vez que estava acostumada a ter Jorge Fernando sempre ao seu lado. Outra grande perda foi a de um camareiro que a ajudava, no mesmo período, algo que a deixou ainda mais vulnerável.

Ela ficou muito triste, acabou abaixando a imunidade e pegou uma infecção. [Pepê, o camareiro e amigo] ia almoçar todo dia com a minha mãe, era como se fosse um filho para ela e um irmão para mim. Foram duas perdas seguidas e muito significativas. Esse ano está difícil. Mas nossa família é muito unida. O Jorge era a luz da vida dela disse Maria Rebello em entrevista à Quem, em 2019

Hilda Rebello e o filho Jorge Fernando Imagem: Reprodução/Instagram

Com infecção respiratória, Hilda Rebello não resistiu e morreu em um hospital do Rio, aos 95 anos. Em nota, o perfil oficial de Jorge Fernando, que continuava sendo atualizado, divulgou o falecimento da veterana. "Amigos, gostaríamos de informar que nossa amada e doce atriz Hilda Rebello, vózinha, mãe, bisa e amiga de todos, faleceu hoje! Descanse em paz, matriarca dos Rebellos. Corre pros braços do seu filho querido, Jorge Fernando", expôs o comunicado.